Российский фигурист Денис Ходыкин, выступающий в паре с Дарьей Павлюченко, высказал свое мнение по поводу отмены чемпионата мира по фигурному катанию в Монреале.

Слова Ходыкина цитирует портал Sport24. По мнению фигуриста, отмена ЧМ кажется очень странной, поскольку на ЮЧМ в Таллине стояли тепловизоры, а футбольные турниры продолжают проводить, но без зрителей.

«Наверное, наш вид спорта не так зрелищен как футбол, но чемпионат мира только один раз в году», — сказал Ходыкин, отметив, что с пандемией ничего нельзя поделать.

«В то же время шоу 29 марта в Москве у нас состоится. Причем два раза. Искренне не понимаю, в чем разница ситуации в России и в Канаде», — сказал Ходыкин, добавив, что ISU мог принять более мягкое решение — например, на чемпионат мира приезжал бы кто хочет, однако результаты бы не влияли на квоты на следующий сезон. «Раньше люди на что только не шли ради спорта и рисковали всем», — заключил Ходыкин.

Напомним, турнир должен был начаться 16 марта, однако его отменили по решению правительства Квебека.