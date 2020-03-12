Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Тамара Москвина прокомментировала новости об отмене чемпионата мира по фигурному катанию в канадском Монреале.

Слова Москвиной цитирует агентство ТАСС. По словам тренера. обстоятельства оказались сильнее желаний, решение приняло правительство Квебека и все должны ему подчиниться.

«Как можно сравнивать опасность для здоровья людей и честолюбивые амбиции молодой пары? У них еще много чемпионатов мира впереди», — сказала Москвина. Ее подопечные Александра Бойкова и Дмитрий Козловский считались одними из фаворитами ЧМ в парном катании.

«Будем жить дальше и продолжать все, что мы запланировали ранее», — сказала Москвина.

Напомним, турнир должен был состояться в Монреале с 16 по 22 марта.