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  • 10:35,  12 марта 2020
Фигурное катание
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Траньков об отмене ЧМ: У Тарасовой были проблемы с ногой, теперь займемся лечением

Максим Траньков, Евгения Тарасова, Владимир Морозов
Максим Траньков, Евгения Тарасова, Владимир Морозов. Фото: Nevasport/Ирина Красько

Российский фигурист и тренер, двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков рассказал о проблемах пары Евгения Тарасова/Владимир Морозов, тренером которой он является.

В интервью ТАСС Траньков рассказал, что пара не хотела что-то списывать на травму. «У Жени несколько месяцев были проблемы с ногой, мы не могли тренироваться в полную силу. Не могу сказать, что это для нас хорошо, но мы все готовились к этому чемпионату мира», — сказал Траньков, добавив, что отмена чемпионата мира — проблема, одинаковая для всех.

«Для меня происходящее сейчас лично — это повод заняться лечением травмы Жени», — заключал Траньков.

Напомним, турнир должен был состояться в Монреале с 16 по 22 марта, однако был отменен по решению правительства Квебека.

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