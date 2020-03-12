Траньков об отмене ЧМ: У Тарасовой были проблемы с ногой, теперь займемся лечением

Российский фигурист и тренер, двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков рассказал о проблемах пары Евгения Тарасова/Владимир Морозов, тренером которой он является.

В интервью ТАСС Траньков рассказал, что пара не хотела что-то списывать на травму. «У Жени несколько месяцев были проблемы с ногой, мы не могли тренироваться в полную силу. Не могу сказать, что это для нас хорошо, но мы все готовились к этому чемпионату мира», — сказал Траньков, добавив, что отмена чемпионата мира — проблема, одинаковая для всех.