Казахстанский «Барыс» проведет домашние встречи четвертьфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги против новосибирской «Сибири» в Нур-Султане без зрителей из-за вспышки коронавируса.

По словам заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова, матчи не отменяются, но посещения зрителей не будет. Он отметил, что это международная практика, во всех странах Европы крупнейшие команды играют, но посетителей нет.

«Такое же решение принято у нас», — сказал Тугжанов, слова которого приводит портал Vesti.kz.

Отметим, первые две встречи серии между «Барысом» и «Сибирью» состоятся на «Барыс Арене» 17 и 19 марта. Если будет необходимо, пятый матч серии пройдет в Нур-Султане 25 марта, а седьмая игра — 29 марта.

Напомним, в первом раунде «Барыс» обыграл «Металлург», а «Сибирь» прошла «Автомобилист».