Президент UFC Дана Уайт не стал исключать возможности отмены поединка между российским чемпионом организации в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном из-за коронавируса.

Глава промоушена опубликовал в своем Instagram мем, на котором персонаж волнуется из-за возможной отмены боя.

Dana just posted this about khabib Tony 😆☹️ pic.twitter.com/dCMiAW1vMZ — Wikipedia Brown 007 🕵🏾‍♂️ (@WikkipediaBrown) March 12, 2020

Ранее собщалось, что турнир UFC Fight Night 170 может пройти без зрителей 14 марта в Бразилии.

Дана Уайт ранее обещал, что бои в UFC не будут отменяться из-за коронавируса. По словам Уайта, в UFC прежде всего заботятся о здоровье и безопасности бойцов, здесь это стоит на первом месте. Он отметил, в промоушене делают всё возможное, чтобы защитить их.

Отметим, эпидемия коронавируса набирает обороты. Только этой ночью стало известно, что положительный тест на инфекцию сдали игрок «Ювентуса» Даниэле Ругани, два игрока НБА и актер Том Хэнкс со своей женой.