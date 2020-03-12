УЕФА планирует приостановить проведение встреч 1/8 финала Лиги чемпионов из-за угрозы распространения коронавируса.

Об этом заявил журналист As Хавьер Матальянас в эфире программы El Larguero на радиостанции Cadena SER. По его словам, соответствующее решение будет принято сегодня.

Напомним, обе встречи 1/8 финала Лиги чемпионов успели провести итальянская «Аталанта» с испанской «Валенсией» (4:1, 4:3), который матч в Испании играли без зрителей, дортмундская «Боруссия» с французским «Пари Сен Жермен» (2:1, 0:2), команды также провели встречу без зрителей в Париже, лондонский «Тоттенхэм» и немецкий «Лейпциг» (0:1, 0:3) и мадридский «Атлетико» с английским «Ливерпулем» (1:0, 3:2).

Провести осталось «Реал» — «Манчестер Сити» (первый матч — 1:2), «Челси» — «Бавария» (0:3), «Лион» — «Ювентус» (1:0) и «Наполи» — «Барселона» (1:1).