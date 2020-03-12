Игроки «Зенита» защищаются от коронавируса, тренируясь в натянутых на лицо шарфах

Во время открытой тренировки все футболисты петербургского «Зенита» занимались в перчатках и в шарфах, натянутых на лицо.

Вероятно, это сделано для защиты от угрозы распространения коронавируса.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об угрозе распространения коронавируса. По словам Семака, если в Петербурге будут приняты региональные решения, клуб будет обязан им подчиниться.

На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, имея в своем активе 47 очков после 21 тура. Вернувшись после зимнего перерыва, петербуржцы провели два матча вничью, не забив ни одного гола.

Встреча с «Уралом» состоится в субботу, 14 марта, на «Газпром Арене», и начнется в 16:30 по московскому времени.