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  • 13:26,  12 марта 2020
ФК "Зенит"
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Игроки «Зенита» защищаются от коронавируса, тренируясь в натянутых на лицо шарфах

Игроки &#171;Зенита&#187; защищаются от коронавируса, тренируясь в натянутых на лицо шарфах
Тренировка ФК "Зенит". Фото: Ксения Камалова/Nevasport

Во время открытой тренировки все футболисты петербургского «Зенита» занимались в перчатках и в шарфах, натянутых на лицо.

Вероятно, это сделано для защиты от угрозы распространения коронавируса.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об угрозе распространения коронавируса. По словам Семака, если в Петербурге будут приняты региональные решения, клуб будет обязан им подчиниться.

На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, имея в своем активе 47 очков после 21 тура. Вернувшись после зимнего перерыва, петербуржцы провели два матча вничью, не забив ни одного гола.

Встреча с «Уралом» состоится в субботу, 14 марта, на «Газпром Арене», и начнется в 16:30 по московскому времени.

Отметим, эпидемия коронавируса набирает обороты. Только этой ночью стало известно, что положительный тест на инфекцию сдали игрок «Ювентуса» Даниэле Ругани, два игрока НБА и актер Том Хэнкс со своей женой.

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