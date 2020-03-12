39-летний российский нападающий Сергей Мозякин подпишет новое соглашение с магнитогорским «Металлургом».

Об этом сообщает ТАСС, которое приводит слова первого вице-президента «Магнитки» Сергея Ласькова. По словам Ласькова, клуб предложит новый контракт нападающему, старое соглашение которое заканчивается 30 апреля нынешнего года.

Функционер добавил, что Мозякин изъявил желание продолжить карьеру игрока, и «Металлург» предложит ему новый контракт на один сезон. Ласьков добавил, что контракт будет предложен, исходя из потолка зарплат и с учетом заслуг хоккеиста.

Напомним, в составе магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин стал двукратным обладателем Кубка Гагарина в 2014 и 2016 годах, а также финалистом турнира.