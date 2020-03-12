Друзья Хабиба напугали бойца коробкой, в которой спряталась женщина

Российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова разыграли партнеры по команде в тренировочном лагере подготовки к поединку против Тони Фергюсона.

Тренер Нурмагомедова Хавьер Мендес попросил Нурмагомедова открыть коробку с, по словам Мендеса, новой экипировкой, однако из коробки выскочила женщина, сильно испугав бойца. В ответ он пнул коробку ногой.

Напомним, следующий бой Хабиб проведет против Тони Фергюсона. Нурмагомедов и Фергюсон встретятся в октагоне 18 апреля 2020 года. Поединок состоится в Нью-Йорке в рамках турнира UFC 249. 31-летний россиянин провел 28 боев, в которых не потерпел ни одного поражения. Фергюсон в 28 поединках одержал 25 побед.

Ранее сообщалось, что Дана Уайт не стал исключать возможности отмены поединка между российским чемпионом организации в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном из-за коронавируса.