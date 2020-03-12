Российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, прокомментировала отмену чемпионата мира по фигурному катанию.

В своем «Инстаграме» Бойкова процитировала стихотворение Александра Блока. «В тайник души проникла плесень, Но надо плакать, петь, идти, Чтоб в рай моих заморских песен открылись торные пути”, — написала фигуристка, добавив, что эти стихи передают истинные чувства об отмене главного старта сезона и сложившейся мировой ситуации.

«Действительно, остаётся только «плакать, петь, идти» выполнять свою работу, несмотря ни на что», — написала Бойкова, поблагодарив тех, кто поддерживал пару в этом сезоне и продолжает подбадривать. Фигуристка рада, что у их пары удалось пробудить чувства к этому виду спорта и в частности, к ним самим.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @aleksandraboikova 12 Мар 2020 в 12:53 PDT

Напомним, турнир должен был пройти с 16 по 22 марта, однако правительство Квебека отменило турнир в связи с пандемией коронавируса.