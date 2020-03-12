В рамках 1/8 финала Лиги Европы состоятся интереснейшие матчи между «Айнтрахтом» и «Базелем», ЛАСКом и «МЮ», «Вольфсбургом» и «Шахтером». В плей-офф Кубка Гагарина встретятся московские «Динамо» и «Спартак», а в Контиолахти в рамках этапа Кубка мира состоится мужской спринт.

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Роман Нагучев считает, что игра выйдет результативной, так как в Бундеслиге франкфуртский клуб играет не так уверенно, как в Европе. Он считает, что дома «Айнтрахт» будет много атаковать, и потому предлагает поставить на «обе забьют» с коэффициентом 1.72.

Эксперт Илья Казаков в матче австрийского ЛАСКа и английского «Манчестер Юнайтед» уверен в манкунианцах, так как, по его мнению, команда Сульшера и в АПЛ, и в ЛЕ в последнее время выглядит уверенно. Казаков считает, что первый матч на выезде станет преимуществом для «МЮ», так как дома «красным дьяволам» пришлось бы играть более открыто и эмоционально. Экс-пресс-атташе сборной России полагает, что нужно ставить на победу «МЮ», а тогда сыграет ставка с коэффициентом 1.95.

Комментатор «Матч ТВ» Эльвин Керимов считает, что «Вольфсбург» и донецкий «Шахтер» сыграют в результативный футбол, несмотря на прагматичный стиль немцев. Он отметил, что «Вольфсбург» умеет подстраиваться под соперника, однако «Шахтер» более опытен в еврокубках. Керимов предлагает ставку «тотал больше 2,5» и «обе забьют» за 2.22.

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев убежден, что серия между «Спартаком» и «Динамо» продлится до седьмого матча, и потому ставит на победу команды Олега Знарка. Лебедев считает, что «Спартак» может победить как угодно, но вероятнее всего сделает это в основное время. Коэффициент на такой исход — 2.40.

На этапе Кубка мира в Контиолахти состоится мужской спринт, и экс-биатлонистка Ольга Зайцева предлагает рискнуть, поставив на финиш Мартена Фуркада в первой тройке. Трехкратная чемпионка мира считает что в Нове-Месте француз ошибся с выбором лыж, а также сделал одну ошибку на стрельбе, однако теперь у него есть все шансы оказаться в тройке.