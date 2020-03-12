Канадский тренер по фигурному катанию Брайан Орсер высказал мнение по поводу отмены чемпионата мира в Монреале и возможном переносе его на осень 2020 года.

Слова Орсера цитирует NBC Sports. По мнению Орсера, перенос чемпионата мира по фигурному катанию на осень 2020 года — это интересный вариант.

«Возможно, это будет означать, что летом придется больше тренироваться. Но сейчас мы должны поступить так, как следует», — сказал Орсер.

Напомним, Брайан Орсер работает в Торонто с многими именитыми фигуристами, из которых на ЧМ на медали претендовали японец Юдзуру Ханю и американец Джейсон Браун. Подопечной Брайана Орсера является россиянка Евгения Медведева, однако она на ЧМ в Монреале не отобралась из-за проблем с ботинком на чемпионате России.