Когда показалось, что эпидемия коронавируса начинает угасать, она набрала обороты и разрослась до пандемии, и на спорте это отразилось самым прямым образом: очередные соревнования отменяются и переносятся примерно раз в полчаса.

Но ладно бы все ограничилось переносами — это профилактическая мера, от которой спорт, конечно, страдает, но опосредованно. Хуже другое — уже несколько человек заражены вирусом. В ночь с 11 на 12 марта стало известно, что положительный тест на коронавирус сдали защитник туринского «Ювентуса» Даниэле Ругани и баскетболисты клуба НБА «Юта Джаз» Руди Гобер и Эммануэль Мудиай. Ранее уже были известны случаи заражения футболистами в низших лигах Италии и Германии. Мы не хотим сказать, что спортсмены важнее остальных, тем более шанс на излечение молодых и здоровых людей весьма велик. Однако сейчас весь мировой спорт под угрозой, а где спорт, там и люди, которые к нему не относятся.

Последние новости таковы, что практически все чемпионаты либо приостановлены, либо проходят без зрителей на трибунах. Нетронутыми пока остались АПЛ, НХЛ. Даже в российской премьер-лиге есть ограничение по числу зрителей в отдельных регионах.

Как известно, первый заразившийся коронавирусом в России также является представителем спорта — это сотрудник РФС и игрок команды из ЛФЛ. Звучит это как злая ирония, будто вирус создан в искусственных условиях, чтобы избавиться от спорта на всей планете. Благо, Давид Беров уже вылечился (что подтверждает — молодежи с вирусом проще).

Помимо всеобщей паники и хаоса, которые охватили весь мир и нашу страну в частности, коронавирус принес в спорт сумасшедшие финансовые потери. Клубы и организаторы мероприятий теряют деньги на соревнованиях, которые приходится проводить без зрителей, и даже в таких непростых условиях каждый пытается выкрутиться. Кто-то, как ФФККР, вместо одного шоу организовывает два подряд, чтобы обойти запрет на проведение массовых мероприятий численностью от 5 тысяч человек. А ММА-промоушен АСА просто взвинчивает цены на билеты турнира с участием Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова. Учитывая критичность ситуации с распространением вируса, не факт, что туда вообще кто-то придет, рискуя своим здоровьем.

В РПЛ также нельзя проводить матчи с более чем 5 тысячами зрителей, пока это касается Москвы и Свердловской области. Клубы закрывают продажи билетов на ближайшие матчи, и для владельцев абонементов также не будет никаких послаблений. Хорошее решение пришло в голову сотрудникам медиаслужбы КХЛ: лига организует бесплатную трансляцию матча «Спартак» — «Динамо» на YouTube, который пройдет без зрителей. Сложно сказать, насколько получится это монетизировать в алгоритмах видеосервиса, но лояльность болельщиков здесь обеспечена.

Скорее всего, чем дальше, тем больше случаев о заражении будет появляться. Лучшим решением стало бы проведение всех матчей без зрителей в течение определенного времени — нескольких месяцев, полугода, года. Сколько потребуется. Более того, минимум раз в неделю каждого члена команды, включая тренерский штаб и руководство, необходимо обязать проходить тест на коронавирус. Безумно дорого, но отбивать получится разве что платными трансляциями в интернете и продажей клубной продукции.

Есть и более радикальный метод — попросту приостановить все спортивные соревнования на неопределенный срок, но тогда это закончится еще большими денежными потерями. К сожалению, в обоих случаях нет спортивного органа, который мог бы принять решение одновременно приостановить или начать проводить матчи без зрителей. Такие вопросы необходимо обсуждать даже не на региональном и не на федеральном, а на международном уровне.

Если выхода найдено не будет, пострадает еще больше людей, и это будут не только спортсмены, но и зрители, сотрудники клубов, стадионов, журналисты и другие причастные к спорту. Нужно понимать, почему спорт стал одним из главных распространителей коронавируса — здесь собирается слишком много людей. Больше, возможно, только на концертах музыкальных суперзвезд. Однако это происходит очень редко, и все концерты уже отменены, а многие матчи со зрителями до сих пор проводятся.