Стало известно, когда российский фигурист, чемпион Европы Дмитрий Алиев вернется из Соединенных Штатов Америки в Россию в связи с отменой чемпионата мира по фигурному катанию из-за коронавируса.

Информацию об этом сообщил тренер спортсмена Евгения Рукавицын, его слова приводит портал РИА Новости. «Дима вернется в Санкт-Петербург на следующей неделе, вероятнее всего, вылетит из Нью-Йорка во вторник», — сообщил Рукавицын.

Напомним, Дмитрий Алиев вылетел в Северную Америку заранее для того, чтобы пройти период акклиматизации и подготовиться к ЧМ по фигурному катанию в Монреале на базе в Нью-Йорке. Однако вчера, 11 марта, стало известно, что турнир отменили — такое решение приняло правительство Квебека в связи с распространением коронавируса.