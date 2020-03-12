Российский хореограф, постановщик ледовых шоу, фигурист Илья Авербух прокомментировал ситуацию с отменой чемпионата мира по фигурному катанию в Монреале из-за коронавируса.

Слова Авербуха цитирует портал Sport24. По мнению эксперта, после отмены в Канаде женского ЧМ по хоккею такая же судьба ждала и турнир по фигурному катанию.

«В любом случае это повергает в шок. Уверен, что для многих фигуристов и болельщиков эта новость стала потрясением. Но мы сейчас живем в век тяжелых потрясений», — сказал Авербух, добавив, что на этом жизнь не заканчивается и скорее всего, будет принято решение о сохранении квот.

Оставшийся в календаре чемпионат по керлингу в Канаде нельзя сравнивать с фигурным катанием, как считает Авербух. По мнению эксперта, ЧМ очень популярен и планировалось много зрителей из Азии.

Напомним, турнир был запланирован на 16-22 марта.