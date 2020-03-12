Почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России Валентин Писеев высказал мнение по поводу возможного переноса чемпионата мира в Монреале с марта на октябрь 2020 года.

Слова Писеева приводит портал РИА Новости. По мнению эксперта, ситуация с отменой ЧМ связана с мировой проблемой, от которой никуда не деться, поэтому надо спокойно это воспринимать.

«Как быть теперь? Я точно не понимаю смысл переноса чемпионата мира на осень, потому что проводить в предолимпийский сезон два чемпионата мира нецелесообразно», — сказал Писеев, добавив, что сезон-2020/21 будет слишком серьезным.

По словам Писеева, ЧМ в Монреале нужно отменить окончательно и найти возможность для проведения в Монреале мировое первенство в ближайшее четырехлетие. Что касается распределения мест в турнирах, Писеев предлагает составить рейтинг фигуристов по результатам финала Гран-при, чемпионата Европы и чемпионата четырех континентов.

Напомним, чемпионат мира по фигурному катанию был запланирован на 16-22 марта.