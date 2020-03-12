Российская биатлонистка Анастасия Егорова рассказала о своей поездке на север Италии во время карантина по коронавирусу.

Фигуристка выложила в «сторис» своего «Инстаграма» фотографии с посещения Тоблаха и Кортины Д’Ампеццо. По пути в Австрию на границе ее остановили и не пускали, пока не был пройден тест на коронавирус. «Нас все-таки пропустили в Австрию, сказав не приезжать больше в Италию из-за карантина», — написала биатлонистка. Егорова рассказала об этом в «сторис», но позже удалила публикацию.

Отметим, спортсменка съездила в Италию во время сбора в Обертиллиахе, Австрия.

Напомним, сейчас Италия закрылась на полный карантин. В стране распространяется эпидемия коронавируса, на данный момент по официальным данным в Италии вирус подхватили более 12 тысяч человек, из них 827 умерло.