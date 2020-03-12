Российский биатлонист Матвей Елисеев рассказал об условиях проведения этапа Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти во время эпидемии коронавируса в Европе.

Слова Елисеева цитирует официальный сайт «Матч ТВ». По словам биатлониста, сборная России продолжает готовиться по намеченному плану, у биатлонистов есть силы. «Подморозит под конец этапа, будет жесткая трасса, не будем проваливаться», — сказал биатлонист.

Елисеев отметил, что в качестве мер безопасности на каждом шагу в Контиолахти стоят дезинфекторы для рук. «Готовы к тому, что возможно, придется остаться здесь еще на неделю? Я только за, чтобы остаться здесь еще на неделю», — сказал биатлонист.

Напомним, сегодня, 12 марта, в Контиолахти пройдет мужской спринт.