Испанский спортивный клуб «Реал» отправлен на карантин, речь касается и футбольной, и баскетбольной команд из Мадрида.

Как сообщает LaSexta, один из баскетболистов мадридского «Реала» сдал положительный тест на коронавирус, в связи с этим в «Реале» будет задействован специальный протокол. И баскетбольная, и футбольная команды клуба тренируются в центре в Вальдебебасе, поэтому обе были вынуждены уйти на карантин.

На утро была запланирована тренировка футбольной команды, она была отменена.

Пока неизвестно, будет ли приостановлен розыгрыш испанского футбольного чемпионата. На данный момент известно, что ближайшие матчи в Ла Лиге пройдут без зрителей. На 13 марта у «Реала» запланирована игра против «Эйбара» в Ла Лиге, с большой вероятностью матч отменят.