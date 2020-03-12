Тренер мужской сборной России по биатлону Артем Истомин рассказал о том, какая обстановка сейчас складывается в команде на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти.

По словам тренера в интервью телеканалу «Матч ТВ». «Руководство СБР решает сейчас вопросы по нашей дальнейшей логистике. Чтобы мы без проблем могли вылететь в Россию, если этим этапом закончится сезон», — сообщил Истомин.

Напомним, официальной информации по поводу отмены или переноса заключительного этапа Кубка мира по биатлону в Холменколлене не поступало, однако велика вероятность, что соревнования не состоятся.

Также Истомин отметил, что все кроме Александра Логинова по возвращения с Кубка мира примут участие в чемпионате России. Логинов же примет решение относительно своего состояния.

Напомним, сегодня на Кубке мира по биатлону в Контиолахти пройдет мужской спринт.