Nevasport поговорил с главой петербургского киберспортивного союза «Киберикон» – Леонидом Елисеевым.

Добрый день, Леонид. Итак, киберспорт. Что же такое «Киберикон»?

– Добрый день. «Киберикон» – это союз людей. Менеджеров, игроков, стримеров, комментаторов, и просто приятных в общении товарищей, объединенных целью сделать киберспорт в Питере и в России «элитным».

Расскажите, чем сегодня живет киберспорт в Петербурге?

– Если сказать вкратце, то ситуация очень удивительная. С одной стороны – открытие новых компьютерных клубов по городу. С другой – полное непонимание процессов в любительских лигах. И попытки постоянно проводить платные чемпионаты неизвестных с неизвестными.

Мы знаем, что в Союзе действует киберспортивная школа. Какие условия?

– Есть много молодых ребят, которые «тянутся к звездам». Создают группы в социальной сети, называют себя крутыми именами, делают пост о начале «карьеры» в киберспорте, и… перестают заниматься своим «проектом». Наша задача — как раз и находить среди таких «увлеченных» действительно талантливых игроков и организаторов. Создавать новые имена.

Условия достаточно просты: «быть адекватным». В случае, если кто-то зашел «порофлить» (прим.: «посмеяться») к нам – то больше он к нам не зайдет. Наши потенциальные игроки и их родители проходят трехуровневую систему теста. Так мы сразу понимаем степень серьезности намерений как будущего ученика, так и полного понимания родителями процесса обучения в киберспорте.

Своими игроками мы гордимся, регулярно устраиваем матчи и добиваемся неплохих пиар-результатов в киберспортивных дисциплинах.

Какие дисциплины у Вас в школе?

– Мы ориентированы на две ключевые дисциплины: «Counter-Strike: Global Offensive» и «Dota2». Также, запланированы составы по «Apex Legends» и «Rainbow Six: Siege».

Каким Вы видите будущее для «Киберикона»?

– Прежде всего – это дисциплинированное объединение с игроками по всему миру. Наши внутренние ресурсы позволяют это сделать. Второе, которое реализовывается сейчас – это кибермаркетинговая и киберспортивная школы, академия, рейтинг-системы и стрим-проекты. И третье – это серьезная мультигейминговая площадка с возможностью реализации всех киберспортивных талантов участников нашего союза.

Как же попасть в CYBERICON?

– Достаточно связаться с нами любым способом. Мы ответим всем. Если все серьезно – добро пожаловать в «Киберикон»!

Спасибо. Нам остается пожелать успеха в Вашем интересном деле!

– Спасибо, до новых встреч!