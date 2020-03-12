В этом году женская регбийная команда «Нева» стала профессиональной командой, прикрепившись к структуре Санкт-Петербургского регбийного клуба «Нарвская застава». Сегодня игроки женской команды «Нева» играют по контрактной системе.

В международный женский день мы решили взять интервью у главных женщин женской регбийной команды «Нева» — главного тренера Махаббат Тугамбековой и тренера команды Оксаны Шадриной, с которой и началась история женского регби в Санкт-Петербурге.

Оксана, откуда вы родом?

– Я родилась в Казахстане и до 2015 года жила там, в мае 2015 года переехала в Санкт-Петербург.

Как получилось, что вы стали играть в регби?

– Моя одноклассница привела меня попробовать себя в регби, но мне не понравился этот вид спорта. Я позанималась две недели и потом пропала. Тренер Дроздов Владимир Викторович, который меня заметил, начал меня искать. Он приезжал ко мне домой, оставлял записки в почтовом ящике и в дверях, но я была непреклонна. Через 2 года мы случайно с ним встретились и он снова начал уговаривать меня все-таки попробовать себя в регби, я отказывалась, так как помогала своей старшей сестре в работе, но он не перестал настаивать и сказал, что будет платить мне стипендию, мне тогда было 17 лет, это заманило меня. Я пришла в регби.

Сколько лет ты в регби?

– Уже 11 лет. С 2008 по 2014 в профессиональном. С 2015 по 2019 год в любительском.

Где играла?

– Играла за клуб «Олимп» в чемпионате Казахстана, Дубай севенс, Амстердам севенс, чемпионат Азии регби-7, чемпионат Азии по регби, азиатские игры по регби — 7, Кубок Мира и множество международных турниров как за сборную Казахстана, так и за «Олимп». Также пробовала себя в регби 13. В Российской команде «Нева»: Федеральная лига, пляжное регби, снежное регби, Кубок России, кубок Листопада (Беларусь), Кубок Европейских Чемпионов по регби-7.

Раньше до регби занималась каким-нибудь видом спорта?

– Я занималась немного велоспортом, за школу играла в волейбол, но это были обычные школьные секции.

С какого года существует команда «Нева»?

– Команда Нева начала свое существование с 2016 года.

Как происходил набор в женскую команду?

– Когда я приехала в Санкт-Петербург, я искала людей, причастных к регби, в особенности девчонок, но это было сложно, информации никакой почти не было. Познакомилась с Александром Игоревичем Зарей, у него вместе с парнями занимались несколько девчонок, я стала заниматься с ними. Начали искать девочек, приглашать попробовать свои силы, А. И. Заря помогал нам в этом, девочки начали приглашать своих подружек, в социальных сетях стали писать посты о наборе. Так все и началось.

Где начинались первые тренировки «Невы»?

– Первое время мы занимались на поле СПбГУ, затем игрок Марина Грошева познакомила меня с тренером регбийной мужской команды ЛТУ Новиком Николаем Николаевичем, он дал нам возможность заниматься на базе лесотехнического университета с парнями, а затем помог устроиться мне туда преподавателем по физической культуре и открыть секцию регби. Я на занятиях искала спортивных девочек, приглашала на тренировки. Набирали всех, кто проявлял желание, так как игроков можно было по пальцам на одной руке пересчитать.

Тяжело ли было набрать девчонок, ведь в Питере были в то время только мужские команды?

– Да, было не легко, многие путали регби с американским футболом, шли неохотно, боялись, условия были разные, не стабильные: то парк, то поле, то вообще могли остаться без тренировки. Инвентаря вообще практически никакого не было. Было пару лысых мячей. О регби было очень мало информации, а о женском тем более.

Оксана, почему ты решила посвятить себя тренерской работе? Сначала игрок, потом тренер… Или тренер и игрок в одном лице?

– Это сложилось стихийно. В Санкт-Петербурге с девчонками немного занимался А. И. Заря, но у него была и мужская команда, он предложил обучать девочек. Однако после перехода в ЛТУ пришлось все взять на себя, так Новик Н. Н. занимался мужской командой по регби. Мне самой очень хотелось продолжить играть в регби, и я взяла все в свои руки, стала обучать девочек тому, чем владела сама.

Ты тоже выступаешь за Неву…Тяжело ли быть игроком и тренером одновременно?

– Честно? Тяжело, текучка поначалу была большая. Девочки приходили и уходили, но кто-то и оставался, и становился более опытным игроком. Уровень подготовки тоже стал разный, с кем-то можно было уже играть комбинации, а кого-то приходилось обучать передаче мяча. Мой личный игровой уровень стал падать, физическая форма тоже начала сдавать. Но, игроки, как и команда стали расти, я стала больше времени проводить на бровке, корректировать команду. Хочу сказать, видимость тренера с бровки лучше, нежели с игровой позиции.

На каком уровне сейчас находится команда «Нева»?

– Сейчас «Нева» — это стабильная команда, игроков стали узнавать. Сейчас текучка кардинально снизилась, но тем не менее появляются и новые дарования. С декабря 2019 года у клуба началось сотрудничество с Северо-западным рыбопромышленным консорциумом, чья финансовая поддержка сыграла большую роль в становлении профессиональной женской регбийной команды, за что хотелось бы выразить благодарность директору консорциума Озерскому Дмитрию Михайловичу. В настоящее время мы прикреплены к структуре Регбийного клуба «Нарвская Застава», но сохранили свое название «Нева». Работы предстоит очень много, как для тренеров, так и для игроков. Это длительный и тяжёлый труд!

С какими трудностями приходилось сталкиваться ранее и какие трудности испытываете сейчас?

– Первые трудности — это отсутствие финансирования, для выездов на соревнования, для приобретения инвентаря и формы, также отсутствие спортивных сооружений. С 2017 по 2019 год экс-директор федерации регби Санкт-Петербурга Пиховкин Вадим Викторович стал активно нам помогать, в процессе становления стабильной, конкурентно-способной команды. На сегодня, администрация команды «Нева» расширилась, я не одна, со мной работают прекрасные люди, которые делают все, чтобы команда росла.

Махаббат, Вы переехали в Питер совсем недавно, что сподвигло?

– Шадрина Оксана — моя воспитанница и подруга, приглашала меня не один год развивать регби в городе Санкт-Петербург, и в Питере открылся клуб.

У вас был опыт тренировки женских команд в Казахстане?

– Да, я работала старшим тренером в СДЮШОР 1 г. Талдыкорган. За время своей тренерской работы, подготовила КМС, МС и МСМК, мои воспитанницы сейчас играют за Национальную сборную Казахстана.

Спустя какое-то время, в Казахстане открылся профессиональный клуб «Олимп» куда я передавала своих спортсменов с 18 лет, которые играли и играют сейчас за национальную сборную Казахстана. Работая старшим тренером Алматинской области г. Талдыкорган, 2016 году меня пригласили работать главным тренером Профессионального регбийного клуба «Олимп». А в 2019 году я была главным тренером сборной Казахстана по регби 15. Хочу выразить благодарность Попову Валерию Игоревичу, главному тренеру женской сборной Казахстана по регби 7, который помогал мне на том этапе моей деятельности.

Насколько уровень российского регби отличается от уровня игроков Казахстана?

– У каждой страны свои успехи, и каждый спортсмен отличается своей индивидуальностью.

Какие цели и задачи в настоящее время ставите перед собой и перед игроками?

– Максимально качественно подготовить спортсменов к сезону. Задача у всех одна — это хороший итог.

Как вы считаете, Нева перспективная команда?

– Без сомнения.

Как можно попасть к вам в команду?

– У нас есть группы в социальных сетях Вконтакте и в Instagram, в которые каждая желающая тренироваться девушка может обратиться. Также, у нас отличный менеджер — Худяков Юрий Михайлович, который активно работает по набору и приглашает учащихся, а также спортсменов из других видов спорта. В настоящее время у нас идёт набор в молодёжную команду и в клуб.

Какой график тренировок команды?

– Тренировки проходят на данный момент 6 дней в неделю.

Есть ли у вас в команде человек, который настраивает девчонок перед игрой на победу?

– К сожалению, психолога у нас нет. Настраиваемся сами, у девочек безумное желание и воля к победе.