Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» не вылетел во Францию на матч регулярного чемпионата Евролиги против АСВЕЛА. Сегодня, 12 марта, турнир официально приостановили.

Как сообщили в пресс-службе клуба телеканалу «Санкт-Петербург», «Зенит» отказался от вылета во Францию еще до официальной приостановки турнира.

Сегодня команда провела штатную тренировку в Академии клуба на Крестовском острове, после чего в клубе было принято решение не ехать на игру с АСВЕЛОМ. Спустя несколько часов представители Евролиги сделали официальное заявление о том, что турнир приостановлен.

Вместе с Евролигой также был приостановлен и Еврокубок вместе с молодежным чемпионатом.

Помимо «Зенита» в Евролиге из российских клубов выступают московский ЦСКА и подмосковные «Химки».