Российский биатлонный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил о том, что восьмой этап Кубка мира по биатлону в Контиолахти находится под угрозой срыва.

«Этап в Контиолахти могут отменить с завтрашнего дня! Ждём решения властей! Всё очень серьезно!», — написал Губерниев, добавив сначала, что сегодня, 12 марта, мужской лыжный спринт состоится, однако после этого написал, что могут отменить даже сегодняшнюю гонку.

Причина — угроза распространения коронавируса. Из-за этого предыдущий этап Кубка мира по биатлону в чешском Нове Место был проведен без зрителей.

Начало гонки запланировано на 17:30 по московскому времени. Если спринт состоится, в нем примут участие шесть российских спортсменов: Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Никита Поршнев и Карим Халили.