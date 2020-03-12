В Петербурге в рамках 22-го тура молодежного первенства России состоится матч между «Зенитом-м» и сверстниками из екатеринбургского «Урала».

Встреча, которая пройдет на стадионе Академии «Газпром», начнется в 19:30 по московскому времени.

В данный момент команда Константина Зырянова занимает пятое место турнирное таблице первенства, имея в активе 36 очков после 21 встречи. Екатеринбургская команда идет на 13-й строчке с 21 баллом.

Отметим, взрослая команда «Зенита» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, имея в своем активе 47 очков после 21 тура. Вернувшись после зимнего перерыва, петербуржцы провели два матча вничью, не забив ни одного гола.

Встреча «Зенита» с «Уралом» в РПЛ состоится в субботу, 14 марта, на «Газпром Арене», и начнется в 16:30 по московскому времени.