Грозненский «Ахмат» и московское «Динамо» сегодня, 13 марта, сыграют стартовый матч 22-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги.

Начало игры назначено на 19:30 по московскому времени. Встреча пройдет в Грозном на «Ахмат-Арене».

Главным судьей поединка назначен Виталий Мешков из Дмитрова. Ассистентами его станут Дмитрий Березнев и Владислав Назаров, резервный арбитр — Станислав Васильев.

В первом круге чемпионата эти клубы провели встречу в Москве, игра завершилась со счетом 1:1. Авторами голов стали Андрес Понсе и Иван Ордец.

«Ахмат» сейчас занимает последнюю, 16-ю строчку турнирной таблицы, команда имеет всего 20 очков. Московское «Динамо» сейчас располагается на 7-м месте в турнирной таблице РПЛ, команда набрала за 21 тур 27 очков.