Трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Чепалова высказала свое отношение к WADA и многочисленным делам агентства против российских спортсменов.

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Чепалова заявила, что у нее сложилось ощущение, будто российская сторона не напрягается, чтобы защитить кого-то. «WADA ломает карьеры спортсменам, а все молчат», — отметила лыжница.

По мнению Чепаловой, в России всегда было все нормально с проблемой допинга, а сейчас страна кому-то помешало, и за это нас стали травить. «Я всегда говорила: если спортсмен сильный, он будет для всех как заноза в одном месте. Вот от нас и хотят избавиться, используя допинг как повод», — сказала лыжница.

Напомним, сама Юлия Чепалова имела в прошлом допинговую дисквалификацию — за эритропоэтин.