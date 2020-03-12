Московский ЦСКА опубликовал результаты жеребьёвки, в которой были определены болельщики, имеющие возможность посетить предстоящие домашние игры с «Уфой» и «Зенитом».

Как говорится в сообщении в твиттере армейцев, владельцы абонементов в нечетные сектора посетят игру с «Уфой», а владельцы абонементов в четные — с «Зенитом».

«Напоминаем, что владельцы абонементов «Верю в команду» смогут посетить оба матча», — приводится в сообщении клуба.

Ранее по указу мэра Москвы Сергея Собянина массовые мероприятия в столице были ограничены по численности. На них смогут одновременно присутствовать не больше 5000 человек. Меры связаны со вспышкой коронавируса.

Матч ЦСКА с «Уфой» должен пройти 15 марта на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Там же ЦСКА сыграет с «Зенитом», но 22 марта.