Турнир UFC Fight Night 170, который состоится 14 марта в столице Бразилии, городе Бразилиа, будет проходить без зрителей.

Об этом сообщает Globo.com. По информации источника, такие меры были приняты из-за угрозы распространения коронавируса. Отмечается, что в преддверии турнира отменены медиадень и церемониальная процедура взвешивания.

Напомним, в главном событии вечера UFC Fight Night 170 пройдет поединок между американцем Кевином Ли и бразильцем Чарльзом Оливейрой. В этот же вечер свои бои проведут украинец Никита Крылов и россиянин Алексей Кунченко. Крылов подерется против бразильца Джонни Уокера, а Кунченко встретится с Элизеу Залески дус Сантусом.

Ранее сообщалось, что Дана Уайт не стал исключать возможности отмены поединка между российским чемпионом организации в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном из-за коронавируса.