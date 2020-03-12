Власти норвежского Осло приняли решение отменить заключительный этап Кубка мира по биатлону из-за вспышки коронавируса.

По словам генерального менеджера ЭКМ в Холменколлене Кристин Вестгрен Сетерой, невероятно грустно, что пришлось отменить гонки, однако организаторы на 100 процентов поддерживают это решение.

«Мы серьезно относимся к жизни и здоровью людей и, как сообщалось ранее, всегда руководствовались информацией, предоставленной органами здравоохранения Норвегии», – сказала Вестгрен Сетерой, слова которой приводит официальный сайт этапа Кубка мира в Холменколлене.

Отметим, гонки должны были состояться с 20 по 22 марта. Оргкомитет сообщил, что гонки не переносятся и не откладываются.

Ранее стало известно, что в Контиолахти, где стартует очередной этап Кубка мира по биатлону, за полтора часа до старта принято решение проводить первую гонку без зрителей из-за коронавируса.