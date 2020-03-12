Звездный защитник баскетбольного клуба ЦСКА Майк Джеймс оценил решение руководства Единой лиги ВТБ не приостанавливать сезон, несмотря на ситуацию с коронавирусом. Баскетболист выразил недоумение тому, что встреча ЦСКА и «Химок» 16 марта не собираются отменять.

«Так что, неужели ВТБ действительно не отменит игру? Это будет единственный баскетбольный матч в мире», — написал Джеймс у себя в твиттере.

Ранее из-за коронавируса был остановлен сезон НБА. В европейском баскетболе отменены все ближайшие матчи под эгидой ФИБА, в том числе, матчи Евролиги.

Вспышка COVID-19 была отмечена в Китае в конце прошлого года. По разным данным, от вируса скончалось более 4,5 тыс. человек. Более 66 тысяч человек успешно вылечилось.