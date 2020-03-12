У трех игроков из АПЛ нашли симптомы коронавируса

У трех футболистов команды английской премьер-лиги обнаружены симптомы коронавируса.

Об этом сообщает Telegraph. По информации источника, один из игроков сразу ушел на карантин, когда обнаружил симптомы в начале недели. Отмечается, что в данный момент он чувствует себя лучше. Известно, что сегодня, 12 марта, все игроки клуба проходят обследование, и если тесты дадут положительный результат, ближайший матч команды на выходных будет отменен.

Также сообщается, что ситуация может повлиять на решение руководства АПЛ приостановить чемпионат.