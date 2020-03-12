У трех игроков из АПЛ нашли симптомы коронавируса

У трех футболистов команды английской премьер-лиги обнаружены симптомы коронавируса.
Об этом сообщает Telegraph. По информации источника, один из игроков сразу ушел на карантин, когда обнаружил симптомы в начале недели. Отмечается, что в данный момент он чувствует себя лучше. Известно, что сегодня, 12 марта, все игроки клуба проходят обследование, и если тесты дадут положительный результат, ближайший матч команды на выходных будет отменен.
Также сообщается, что ситуация может повлиять на решение руководства АПЛ приостановить чемпионат.
Отметим, эпидемия коронавируса набирает обороты. Только этой ночью стало известно, что положительный тест на инфекцию сдали игрок «Ювентуса» Даниэле Ругани, два игрока НБА и актер Том Хэнкс со своей женой.
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