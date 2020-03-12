У баскетболиста мадридского «Реала» диагностирован коронавирус.

Об этом сообщает La Sexta. По информации источника, заразившимся игроком оказался тяжелый форвард Трей Томпкинс. Отмечается, что игроки и тренеры «Реала» ближайшие две недели проведут на карантине.

Отметим, до полета в Милан на матч Евролиги мадридцы предприняли личные меры предосторожности, чтобы не заразиться. В Instagram Руди Фернандеса появилось фото Томпкинса в защитной маске и перчатках.

Ранее стало известно, что один из баскетболистов мадридского «Реала» сдал положительный тест на коронавирус, в связи с этим в «Реале» будет задействован специальный протокол. И баскетбольная, и футбольная команды клуба тренируются в центре в Вальдебебасе, поэтому обе были вынуждены уйти на карантин.