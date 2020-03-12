Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду закрылся на карантин у себя дома на Мадейре. По информации A Bola, футболист прилетел в Португалию для того, чтобы побыть рядом с матерью, перенесшей инсульт. После того, как пришли новости, что у его одноклубника Ругани нашил корнавирус, Криштиану решил не возвращаться в Италию, уведомив об этом руководство «Ювентуса».

Напомним, из-за распространения коронавируса все спортивные мероприятия в Италии прекращены минимум до 3 апреля.

Напомним, сегодня стало известно, что Даниэле Ругани сдал положительный тест на коронавирус. Игрок был на скамейке запасных в матче против «Интера» 8 марта. Болезнь у Ругани протекает бессимптомно.