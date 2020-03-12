Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в тяжелом весе Энтони Джошуа рассказал о желании провести поединок против чемпиона WBC в тяжелом весе Тайсона Фьюри.

По словам Джошуа, этот бой может быть организован, если Фьюри еще раз победит Уайлдера, а сам Джошуа пройдет Пулева.

Джошуа считает, что если Фьюри захочет, чтобы этот бой состоялся – он состоится. Британец поздравил Фьюри с последним выступлением.

«По моему мнению, у него было два хороших боя: против Кличко и против Уайлдера. Сейчас он на высоте», – сказал Джошуа, слова которого приводит BoxingScene.

Напомним, 7 декабря Джошуа провел бой-реванш с американцем мексиканского происхождения Энди Руисом и завоевал титулы чемпиона мира в тяжёлом весе по версиям WBA (Super), WBO и IBF. Поединок против болгарина Кубрата Пулева состоится 20 иня в Лондоне.