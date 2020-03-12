Экс-игрок сборной Бразилии Роналдиньо, который в данный момент находится в парагвайской тюрьме, чувствует себя там вполне комфортно.

Как сообщает Football Bible, бывший футболист «Барселоны» и «Милана» раздаёт автографы, общается со своими фанатами из числа заключённых и пьёт спиртное.

🇧🇷 Ronaldinho being Ronaldinho in Paraguayan prison, signing autographs and drinking alcohol. Only Ronaldinho. 👑 pic.twitter.com/Pv5ZVXaDZI — FutbolBible (@FutbolBible) March 11, 2020

Ранее стало известно, что Роналдиньо задержан в отеле в Асунсьоне по распоряжению генерального прокурора. Экс-игрок «Барселоны», а также его брат Роберто де Ассис Морейра предъявили фальшивые парагвайские паспорта в аэропорту Асунсьона. Отмечается, что после задержания и допроса бразильца отпустили, но через несколько часов его снова взяли под стражу по запросу генеральной прокуратуры.

Суд решил оставить бывшего обладателя Золотого мяча и его брата на время следственных действий, которые могут продлиться до шести месяцев.