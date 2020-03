Экс-игрок сборной Бразилии Роналдиньо, который в данный момент находится в парагвайской тюрьме, чувствует себя там вполне комфортно.

Как сообщает Football Bible, бывший футболист «Барселоны» и «Милана» раздаёт автографы, общается со своими фанатами из числа заключённых и пьёт спиртное.

🇧🇷 Ronaldinho being Ronaldinho in Paraguayan prison, signing autographs and drinking alcohol.

Only Ronaldinho. 👑 pic.twitter.com/Pv5ZVXaDZI

— FutbolBible (@FutbolBible) March 11, 2020