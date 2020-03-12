Нападающий «Сампдории» Габбьядини заразился коронавирусом

Итальянский нападающий генуэзской «Сампдории» Маноло Габбьядини заразился коронавирусом.

Об этом сообщила пресс-служба клуба. Как гласит сообщение, у Габбьядини есть некоторые симптомы, но он чувствует себя хорошо. Отмечается, что в настоящее время клуб активирует все процедуры изоляции, требуемые законом.

Отметим, эпидемия коронавируса набирает обороты. Только этой ночью стало известно, что положительный тест на инфекцию сдали игрок «Ювентуса» Даниэле Ругани, два игрока НБА и актер Том Хэнкс со своей женой.