На конференции УЕФА 17 марта должно быть сделано объявление о переносе чемпионата Европы на 2021 год. Об этом сообщает французский L’Equipe. Помимо этого, УЕФА может объявить о прерывании национальных чемпионатов и еврокубковых турниров.

Отметим, что мероприятие, организуемое УЕФА, пройдет в формате видеоконференции. На нем будет обсуждаться перспектива европейских турниров на фоне коронавируса COVID-19.

В мероприятии примут участие представители 55 ассоциаций, входящих в состав УЕФА, руководители Ассоциации европейских клубов и лиг, а также представители Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По всему миру вирусом заражено более 126 тысяч человек.