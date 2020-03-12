Баскетболист «Юты» Донован Митчелл стал вторым игроком НБА, у кого был диагностирован коронавирус. Инфомацию об этом обнародовал известный инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски. Напомним, что ранее инфекцию обнаружили у другого баскетболиста «Юты» Руди Гобера.

«Тест звезды «Джаз» Донована Митчелла на коронавирус оказался положительным. Баскетболисты «Джаз» приватно рассказали, что Руди Гобер был небрежен в раздевалке, касаясь других игроков и их вещей», — написал Воджнаровски в твиттере.

Результаты теста Гобера стали известны незадолго до матча «Юты Джаз» против «Оклахомы Сити Тандер», игра была сразу же отменена. Зараженный игрок на арене не появился.

Напомним, ранее коронавирусом заразился игрок ведущего европейского футбольного клуба «Ювентус» Даниле Ругани. Игры в Серии А ранее уже приостановили, под угрозой проведение еврокубковых матчей с участием итальянских клубов.