В финском Контиолахти завершился мужской спринт в рамках восьмого этапа Кубка мира. Соревнования проходили без зрителей из вспышки коронавируса.

Победу одержал норвежский биатлонист Йоханнес Бе. Он великолепно прошел два огневых рубежа и быстрее всех был на трассе. Бе-младший на 21 секунд опередил француза Мартена Фуркада, который также стрелял без промахов. Третьим был другой представитель Франции Эмильен Жаклен.

Лучшим среди России оказался Матвей Елисеев, который избежал неточных выстрелов, но не был быстрым на трассе — только 14-е место. Лидер сборной России Александр Логинов показал восемнадцатое время.