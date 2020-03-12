Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подписал новое соглашение с национальной командой. По новому сроку он будет работать со сборной еще почти два года — новый контракт действует 30 декабря 2022 года.

Успехов, Станислав Саламович!» — сообщается в официальном твиттере российской национальной команды.

Напомним, Черчесов возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда сыграла на домашнем чемпионате мира в 2018 году, добившись лучшего результата в своей истории — команда добралась до стадии четвертьфинала. Россия могла выйти в полуфинал, но проиграла будущему финалисту турнира Хорватии в серии пенальти.

Под руководством Черчесова сборная России досрочно гарантировала себе участие в чемпионате Европы 2020 года, который, вероятно, будет перенесен на 2021 году из-за пандемии коронавируса.