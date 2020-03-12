Ответные матчи 1/8 плей-офф финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Лионом», а также «Манчестер Сити» и «Реалом» не состоятся в запланированный срок. УЕФА отменил эти игры в связи с вспышкой коронавируса. Игра между «Реалом» и «Манчестер Сити» должна была пройти 17 марта в Манчестере, а встреча «Ювентуса» и «Лиона» в тот же день в Турине.

Причиной отмены двух игр стало то, что игроки «Ювентуса» и «Реала» в данный момент находятся на карантине из-за коронавируса.

Игроки «Реала» были помещены туда в связи с тем, коронавирус был выявлен у игрока баскетбольной команды мадридского клуба. «Ювентус» отправился на карантин из-за выявленного вируса у защитника Даниеле Ругани.