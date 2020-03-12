Наставник сборной России Станислав Черчесов оценил переподписание контракта с Российским футбольным союзом (РФС). Напомним, Черчесов и его штаб продлили контракт до 30 декабря 2022 года.

Как отметил Черчесов, он уже некоторое время назад он говорил, что контракт тренерского штаба с РФС предусматривал автоматическое продление на два года.

«В связи с тем, что чемпионат мира в Катаре пройдёт не летом 2022 года, как планировалось ранее, а ноябре-декабре, то имел место лишь технический момент, связанный с изменением дат окончания соглашения», — приводит слова Черчесова пресс-служба РФС.

По словам Черчесова, сейчас корректировки были внесены, поэтому тренерский штаб рад продолжить работу в сборной России. Черчесов отметил, что сейчас на повестке дня стоит подготовка к чемпионату Европы, в рамках которого Россия сыграет со Швецией и Молдавией.