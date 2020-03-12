Лидер сборной России по биатлону Александр Логинов отметил, что ему не были возвращены личные вещи, забранные у него во время чемпионата мира в Антерсельве.

Как отметил Логинов в эфире «Матч ТВ», он даже не знает, когда вещи ему вернут. По словам биатлониста, ему скрывать нечего, пусть проверяют все, что осталось в телефоне.

«Я даже сейчас не хочу говорить о каком-то исходе этой истории, потому что для меня он в принципе только один. Просто мне очень важно, чтобы вообще разобрались в этой ситуации», — отметил Логинов.

Напомним, 22 февраля итальянские полицейские провели обыски в гостиничных номерах Логинова и его личного тренера Александра Касперовича.

На самом чемпионате мира Логинов завоевал золото в спринте и бронзу в гонке преследования.