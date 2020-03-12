Российский биатлонист Матвей Елисеев подвел итог своего выступления в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Контиолахти. Биатлонист отстрелял без промахов, но показал только 14-й результат.

Как отметил Елисеев, западение скорости на последнем круге у него не произошло — это уже в плюс. По словам Елисеева, у него были очень быстрые лыжи — всех догонял со спуска.

«Если западения скорости на последнем круге не произошло — это уже плюс. Артем Истомин попросил меня начать поактивнее, пока лыжи свежие, но не совсем получилось. Вообще у меня были очень быстрые лыжи, всех догонял со спуска.

«Побороться в гонке преследования можно, но только с ошибками соперников», — приводит слова Елисеева «Матч ТВ».

Гонка преследования в Контиолахти проходила при минимальном количестве зрителей из-за вспышки Коронавируса. Этап Кубка мира в Контиолахти завершится 14 марта.