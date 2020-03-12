Лидер сборной России Александр Логинов оценил свое выступление в спринте на этапе Кубка мира в финском Контиолахти. Логинов выступил после перерыва, связанного с болезнью, заняв 18-е место.

По мнению россиянина, лыжи работали хорошо и было много русских болельщиков, которым пришлось уйти после пристрелки.

«Понимал, что все идет к досрочному завершению сезона. Я полностью поддерживаю – ситуация сейчас серьезная. Последствия ведь могут быть достаточно серьезные», – отметил Логинов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что из-за вспышки коронавируса есть вероятность, что текущий биатлонный сезон завершится досрочно. Этап в Контиолахти может стать последним.