Национальная хоккейная лига официально объявила о приостановке сезона в связи с угрозой распространения коронавируса. Все команды получили соответствующие уведомления.

По словам комиссара НХЛ Гэри Беттмэна, лига пытается следовать рекомендациям экспертов здравоохранения и местных властей, готовясь к любому возможному развитию событий, но не принимая поспешных решений. Однако после выявление коронавируса у игрока НБА, сезон в НХЛ тоже решено было поставить на паузу, поскольку команды двух лиг делят арены и раздевалки между собой.

Бэттмэн отметил, что цель лиги — возобновить сезон, как только это станет оправдано, чтобы вручить Кубок Стэнли победителю.

В нынешнем сезоне 11 клубов НХЛ делят домашние стадионы с командами НБА.