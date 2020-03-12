Российский биатлонист Александр Логинов завершает выступление на Кубке мира, но не завершает сезон. Спортсмен планирует выступить на чемпионате России, который пройдет в Ханты-Мансийске.

Также Логинов прокомментировал свои проблемы со здоровьем в Нове Место. По словам биатлониста, у него была слабость в мышцах, но отсутствовали признаки ОРВИ и не было температуры. Логинов отметил, что хотел бы отдохнуть и провести ближайшее время с семьей, ведь еще будет чемпионат России.

В любом случае после этого этапа сезон не заканчиваю, впереди ещё чемпионат России в Ханты-Мансийске, — сказал Логинов «Матч ТВ».

Напомним, в спринте в Контиолахти Логинов занял 18-ю строчку. Биатлонный сезон должен завершится досрочно из-за вспышки коронавируса.