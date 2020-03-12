Блогер Василий Уткин выступил на своем канале в You Tube с предложением посадить в тюрьму главного тренера сборной России Станислава Черчесова. По словам комментатора, он против, но это может пойти на пользу футбольной сборной России. Ведь пошло на пользу — Александру Кокорину и Павлу Мамаву, которые на двоих отличились уже четыре раза в двух матчах РПЛ.

«А давайте в следующий раз, когда вы об этом заговорите, друзья мои, давайте сразу введём следующую инициативу. А не посадить ли нам Станислава Черчесова? Ей не хватает самой малости, может, как раз и рассмотреть этот вопрос? Тем более что чемпионат Европы сейчас вроде как должны перенести. Вот на это время. По какой-то нестрашной статье. Потом оправдать. На какое-то время тренерский штаб сборной России поместить в тюрьму. Это же на пользу идёт, понимаете?», — сказал Уткин, добавив, что считает, что это полной ерундой.

Напомним, что Станислав Черчесов и его тренерский штаб продлил контракт со сборной России до конца 2022 года.