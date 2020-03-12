В шестом матче серии четвертьфинала плей-офф КХЛ «Спартак» принимал на своем льду московское «Динамо». Встреча проходила без зрителей из-за опасности распространения коронавируса и завершилась победой бело-голубых в овертайме — 3:2. «Динамо» победило в серии со счетом — 4-2.

«Динамо» открыло счет в первом периоде на седьмой минуте — отличился Брюквин с паса Огурцова и Миронова. Во втором периоде «Спартак» сравнял счет усилиями Ганзла. В концовке периода команда Олега Знарка вышла вперед — отличился Хохлачев. В третьем периоде «Динамо» сравняло счет в большинстве усилиями Петерссона. В овертайме победный бросок удался динамовцу Дмитрия Яшкину.

Отметим, что «Динамо» вело в серии 2-0, но затем позволило команде Знарка выиграть два матча.